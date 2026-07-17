The Boat by Gregory’s: eventi esclusivi sul Tevere

Festeggiare un’occasione speciale su un galleggiante storico

Salpare e ballare sulle rive del Tevere non è più un sogno, ma una vera e propria possibilità, grazie a The Boat by Gregory’s, uno storico galleggiante romano che si trasforma nello scenario perfetto per festeggiare un’occasione speciale. Chi cerca una location per eventi privati a Roma fuori dagli schemi qui trova qualcosa che nessuna villa o rooftop può offrire: una festa sull’acqua, nel cuore della città.

The Boat by Gregory’s non è aperto al pubblico, ma è prenotabile in esclusiva per eventi privati di ogni tipo, diventando un autentico salotto fluviale o sala da ballo galleggiante sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, a due passi da Piazza del Popolo e dal centro cittadino. La location accoglie un ventaglio ampio di occasioni: compleanni, feste di laurea, anniversari, proposte di matrimonio e ricevimenti nuziali, ma anche eventi corporate come cene aziendali, presentazioni di brand, networking e incentive per realtà italiane e internazionali.

Una location ricca di storia e cultura

Il galleggiante che oggi ospita The Boat by Gregory’s è il più antico del Tevere: la struttura risale al 1890, quando nasce come sede di una società di nuoto, la Rari Nantes. Nel 1920 viene inaugurata come sede del Dopolavoro Ferroviario, ruolo che conserva ancora oggi: non un semplice punto d’appoggio sul fiume, ma una vera palestra sospesa sull’acqua dedicata a nuoto, tuffi, canottaggio e ritrovi sociali. In quegli anni il legame tra i romani e il Tevere era molto più stretto e quotidiano di quanto non lo sia oggi: le sponde erano spazio d’incontro e svago, non un semplice sfondo osservato dai ponti pronto per essere instagrammato.

Nel corso dei decenni la struttura ha attraversato più vite senza mai perdere il legame con l’acqua che l’ha vista nascere. L’ultima è quella di The Boat by Gregory’s, nato una decina di anni fa, che alla dimensione sportiva e sociale ha affiancato una nuova vocazione per l’ospitalità e gli eventi privati. Il galleggiante resta inoltre legato alle attività culturali, prima fra tutte il jazz, con una programmazione estemporanea di concerti che di tanto in tanto anima le serate sul fiume.

Questo legame con la musica nasce dal collegamento al celebre Gregory’s Jazz Club di Via Gregoriana, uno dei locali storici della scena musicale romana, che dona alla location un’impronta sonora ben riconoscibile: pianobar, dj set, sax e performance dal vivo possono infatti essere inseriti nel programma della serata, sempre adattati ai gusti e alle esigenze dell’evento e senza mai trasformare lo spazio in un locale a tema.



Gli spazi: sale interne e terrazza panoramica sul Tevere

Dal punto di vista degli spazi, la barca si articola in ambienti distinti per funzione e atmosfera, pensati per adattarsi a occasioni molto diverse tra loro. La Sala Jazz rappresenta l’anima più raccolta e accogliente della location, perfetta per cene, cocktail, presentazioni o piccoli eventi privati in cui si predilige un’atmosfera indoor più intima. La Sala Marina, invece, si presta a momenti più conviviali come buffet, aperitivi ed eventi aziendali, mantenendo comunque un dialogo visivo costante con il fiume anche restando al riparo.

Il vero elemento distintivo resta però la Terrazza panoramica, affacciata direttamente sul Tevere, che offre una prospettiva insolita sulla città e sul ponte adiacente e si presta ad aperitivi al tramonto, brindisi, tagli della torta o piccoli momenti di intrattenimento con vista sull’acqua. La convivenza tra spazi interni ed esterni permette di programmare eventi durante tutto l’anno, garantendo sempre un’alternativa protetta in caso di maltempo o temperature meno favorevoli, senza rinunciare al fascino della location.

Feste private ma anche aziendali

Per il mondo business The Boat by Gregory’s rappresenta un’alternativa non convenzionale alle solite sale meeting: una posizione centrale e facilmente raggiungibile, con ampia possibilità di parcheggio in zona, unita a un’atmosfera appartata e distintiva. Nella stessa serata si possono alternare momenti diversi, dal welcome drink alla cena fino al dj set, il formato ideale per cene aziendali, lanci di prodotto ed eventi di networking.

Sul fronte matrimoniale, invece, si propone come opzione alternativa rispetto a ville, rooftop e sale ricevimenti tradizionali, ideale per ricevimenti intimi, welcome dinner o feste post-cerimonia, in cui il Tevere diventa parte integrante del racconto e non semplice sfondo. Ad ampliare ulteriormente l’offerta contribuisce la possibilità di abbinare crociere private e mini tour sul fiume, trasformando la location non solo in un luogo per organizzare eventi, ma in un vero punto di partenza per scoprire Roma da una prospettiva insolita, quella della sua storia fluviale.

Infine, piccolo dettaglio da non trascurare: il barcone sul Tevere rimane attraccato, per cui non c’è alcun rischio di rimanere bloccati sul fiume con colleghi o parenti indiscreti. È sempre possibile scendere e rientrare in città.