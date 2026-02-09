Arriva a Roma la prima edizione della CocktailBar & Restaurant Week

Dal 16 febbraio al 2 marzo e dal 16 al 30 marzo 2026 debutta a Roma un nuovo format, ispirato alla New York Restaurant Week, per scoprire i migliori indirizzi food&drink della città.

Roma si prepara a brindare e a sedersi a tavola con un nuovo appuntamento: arriva la prima edizione della Rome CocktailBar & Restaurant Week (RCRW), in programma dal 16 febbraio al 2 marzo 2026 e dal 16 al 30 marzo 2026. Per quattro settimane, la città diventa una mappa da esplorare tra cocktail bar riconosciuti a livello internazionale, ristoranti segnalati dalla Guida Michelin, locali storici, indirizzi underground e nuove aperture, incluse quelle ospitate in alcuni dei più iconici hotel cinque stelle.

Ispirata al format internazionale della NYC Restaurant Week, la RCRW nasce da un’idea di Lauren Caramico, professionista della comunicazione e appassionata di cocktail culture, che ne cura anche l’organizzazione: «Durante il periodo trascorso a Roma durante il Covid, ho sentito il desiderio di sostenere un settore che avevo imparato ad amare: luoghi che mi facevano sentire a casa e persone che erano diventate una famiglia. Unendo la mia esperienza nella comunicazione e negli eventi legati al food & beverage, ho creato un format che raccoglie gli elementi più efficaci incontrati nel mio percorso, arricchendoli con nuove idee».

Il progetto propone un modo diverso di vivere il cibo e il bere a Roma, mettendo in discussione la separazione tradizionale tra ristorante e bar. L’obiettivo è valorizzare il ristorante anche come luogo per un drink prima o dopo cena, e allo stesso tempo raccontare il cocktail bar come spazio capace di offrire una proposta gastronomica di livello. In questa visione rientrano anche gli hotel bar, dalle terrazze panoramiche alle hall: non più semplici “cornici” ma nuovi punti di riferimento per cocktail, vino, cucina e socialità, frequentati tanto dai romani quanto dai visitatori internazionali.

La “serata romana”, così, si trasforma in un’esperienza più accessibile e quotidiana: non solo anniversari o appuntamenti speciali, ma un rito condiviso che diventa parte viva della cultura cittadina.

L’obiettivo della Rome CocktailBar & Restaurant Week è duplice: da un lato sostenere l’ospitalità romana in bassa stagione, dall’altro rafforzare una rete solida tra i professionisti del settore, contribuendo al posizionamento di Roma come capitale internazionale del food & beverage. «Il risultato è un evento che stimola la curiosità e porta nuovi clienti nei locali selezionati, grazie a menu speciali e offerte esclusive firmate RCRW», aggiunge Caramico.

Come funziona la RCRW

La manifestazione coinvolgerà una selezione di ristoranti, cocktail bar, hotel bar e locali storici, con proposte dedicate come aperitivi, drink signature, brunch, pranzi e cene a condizioni vantaggiose rispetto alle formule degustazione abituali. A differenza della NYC Restaurant Week, la RCRW non impone un prezzo fisso uguale per tutti: ogni locale crea la propria proposta RCRW, mantenendo intatta la propria identità.

Il pubblico a cui si rivolge è ampio: residenti, expat, turisti italiani e internazionali, professionisti del food & beverage e appassionati in cerca di nuove scoperte. Durante l’evento si potrà prenotare direttamente presso i locali aderenti menzionando “Rome CocktailBar & Restaurant Week” oppure utilizzando RCRW come parola chiave per accedere ai menu speciali.

Tra i primi nomi annunciati: AcquaRoof, Hey Baby Cocktail Bar (Hotel Chapter Roma), Drink Kong, Nite Kong, Wisdomless Club, Culto Trastevere, Checchino Dal 1887, Ch1887, Oro Bistrot, Antela, Terrazza Monti (The Glam), Freni e Frizioni, La Punta Expendio de Agave, Argot Prati, Argot Campo, Il Marchese, Ruby Giulia Hotel Rome, Chorus Café.