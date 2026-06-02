I migliori ristoranti in Prati

Dove mangiare in zona Prati a Roma

Elegante, residenziale e sempre più vivace, Prati è uno dei quartieri migliori di Roma dove fermarsi a mangiare dopo una visita ai Musei Vaticani, una passeggiata su Via Cola di Rienzo o una giornata tra Castel Sant’Angelo e Piazza Cavour. Dalle trattorie romane ai ristoranti gourmet, dalle pizzerie storiche ai bistrot contemporanei, ecco i migliori indirizzi dove mangiare in zona Prati.

Pulejo

Via dei Gracchi, 31

Mar-Ven 19.30-21.30; Sab 12.30-14.30 e 19.30-21.30. Dom-Lun chiuso

pulejo.it

Pulejo è una new entry tra i ristoranti a Prati. Aperto a marzo 2022, vede alla sua guida lo chef Davide Puleio, che ha in precedenza diretto la cucina del ristorante milanese stellato L’alchimia. Questo ristorante si caratterizza per un intenso lavoro sulle materie prime, la cui ricerca è affidata a una piccola rete di fornitori locali. Il locale presenta un design ricercato, curato in ogni singolo aspetto. Durante i lavori al piano inferiore è stata rinvenuta un’intera parete in tufo naturale che è stata destinata ad ospitare la cantina del ristorante, con un assortimento di circa 90 etichette. Il menù coniuga tradizione e sperimentazione: sono presenti piatti che accompagnano lo Chef Puleio da anni, come Milano-Roma, il risotto con zafferano e coda alla vaccinara.

Almatò

Via Augusto Riboty, 20/c

Mar – Sab + il primo lunedì di ogni mese, 19.30 – 22.30

almato.it

Nel cuore del quartiere Prati, Almatò propone un’esperienza gastronomica originale, piena di contaminazioni provenienti dal Sud America. In un’atmosfera intima, calda ed elegante, potrete gustare piatti davvero particolari. Un esempio? Risotto, coniglio, rosmarino e ginepro o aragosta con topinambur, limone e rum. Sono disponibili tre menu degustazione: quattro portate a €50, sei portate a €70 e otto portate a €90, oltre a un’opzione à la carte e a una carta dei vini curata.

Antela Restaurant & Cocktail bar

Via Dei Gracchi, 332

Tutti i giorni, 12.30 – 1.00

antelarestaurant.it

Dalle drink list ispirate all’antica Roma alle suggestioni contemporanee del mondo della moda, Antéla si inserisce con discrezione e ricercatezza nel verde silenzioso del quartiere Prati. Il ristorante-bar accoglie i suoi ospiti in un dehors fruibile tutto l’anno e in una sala interna intima e curata, ambienti ideali per un brunch domenicale firmato dallo chef Natale Giunta.

La proposta gastronomica si propone a metà strada tra la tradizione romana e le influenze internazionali: si passa dall’omelette con uova, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino, fino all’avocado toast e agli hamburger gourmet. Ad accompagnare il percorso culinario, una drink list in continua evoluzione, affidata alla creatività del bar manager Daniele Zandri di Oro Bistrot.

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti, 19/20

Lun – Dom 12.00 – 16.00; 18.30 – 23.00

aqualunaebistrot.com

Aqualunae Bistrot è il ristorante dello chef romano Emanuele Paoloni, giovane talento con importanti esperienze internazionali e una forte vocazione alla sperimentazione.

Affacciato sulla fontana di Piazza dei Quiriti, questo indirizzo intimo, con soli 24 coperti, propone una cucina creativa e in continua evoluzione, guidata dalla stagionalità e da ingredienti selezionati con cura. Accanto al menu à la carte, con piatti come tagliatelle di seppia cotte a bassa temperatura, ravioli all’ortica, tataki di tonno e Wagyu dry-aged, Aqualunae propone tre menu degustazione: “nelle mani dello chef” da tre portate a €50, Essential da quattro portate a €65 ed Experience da sei portate a €85. Disponibili anche percorsi con abbinamento vini.

Gelateria Cremilla

Via di Porta Castello, 39-41

Tutti i giorni, 9.00-22.00

gelateriacremilla

Il gelato di Cremilla viene realizzato ogni giorno nei laboratori artigianali con passione e attenzione per le materie prime. Viene mantecato continuamente per garantire un prodotto sempre fresco, un gelato “espresso”. A metà strada tra Castel Sant Angelo e la Basilica di San Pietro, a pochi metri da Borgo Pio, questa gelateria è il luogo perfetto per gustare un autentico gelato italiano.

Enoteca La Torre

Lungotevere delle Armi, 23

Mer–Dom 12:30–14:30, 19:00–22:00

enotecalatorre.group

Vicino al Foro Italico, nella raffinata cornice di Villa Laetitia, Enoteca La Torre è un ristorante elegante dove la cucina creativa dello chef Domenico Stile è stata premiata con due stelle Michelin. L’atmosfera rétro, il servizio attento e i piatti ricercati lo rendono un indirizzo perfetto per celebrare un’occasione speciale. I menu degustazione partono da €230 a persona e accompagnano gli ospiti in un viaggio tra sapori, profumi e colori raffinati.

Zen Sushi

Via degli Scipioni, 243

Mar-Ven 12.45-14.30 e 19.45-23.00; Ven-Sab cena fino alle 23.30; chiuso il sabato a pranzo e il lunedi.

zensushiroma.com

Due formule gastronomiche e un design elegante e contemporaneo è quello che troverai in questo ristorante giapponese alla moda. Siediti al nastro del Sushi Bar o nel bellissimo ristorante, per iniziare un viaggio culinario alla scoperta del Giappone. Il sushi e il sashimi sono una garanzia; troverai solo tagli di pesce di alta qualità che si sciolgono letteralmente in bocca. Se sei un appassionato di sushi, prova la “Barca Chef”, composta da una straordinaria selezione di pesce crudo: gamberetti rossi e gamberoni, ostriche e ricci di mare.

Pizzarium

Via della Meloria, 43

Lun-Sab 11.00-22.00; Dom 11.00-15.00 e 17.00-22.00

bonci.it

Quando sei a Roma e hai voglia di concederti una pizza, vai da Pizzarium, di proprietà del celebre Gabriele Bonci, il più famoso pizzaiolo di Roma. Questa pizzeria fa una delle migliori pizze a taglio di Roma. I condimenti cambiano regolarmente, tendono ad essere molto variegati ed abbondanti creando sapori intensi. Non temere ci sono anche le ricette classiche e i supplì, disponibili tutto l’anno!

Sakaba Ie Koji

Via Emilio Faà di Bruno, 31

Aperto tutti i giorni dalle 19:30 alle 23:30; Sab – Dom 12:30 -15:00

instagram.com/iekoji_sakaba

Un’enoteca giapponese dove ci si può sedere al bancone e vedere gli chef all’opera – tagli precisi, rigore e creatività sono le parole d’ordine. Ie Koji Sakaba è una delle avventure gastronomiche dello Chef Nakai, ormai da anni di casa a Prati e a Roma. Il pesce è fresco e i piatti dai gusti decisi sono pensati per essere accompagnati da sakè, birre e distillati giapponesi. L’atmosfera è informale pur essendo curata.

Mae

Via della Giuliana, 33

Mar-Ven 8.00-15.00; Sab-Dom 9.00-15.30; Lun chiuso

maeroma.it/

Se volete godervi un brunch senza fretta andate da Mae: un luogo accogliente che nasce dalla condivisione, dalla connessione e dall’apprezzamento per il cibo preparato lentamente. Aspettatevi un bancone pieno di prelibatezze fatte in casa: dai bullar (panini svedesi) ai toast alla francese, fino alle torte e altri prodotti da forno, oltre ai must have di ogni brunch come yogurt con muesli e frutta fresca, pancake, uova alla Benedict e i bagel ripieni. Qui il brunch non è un evento che si tiene una volta alla settimana, ma un rituale quotidiano da assaporare al proprio ritmo.

New Food Experience

Via Germanico, 190

Martedì – Domenica: 12.00-15.00 e 19.00 – 23.00

newfoodexperience.it

New Food Experience a Prati nasce come laboratorio di prodotti senza glutine e lattosio, ma si è recentemente trasformato in un ristorante a tutti gli effetti, dove gli ospiti non avranno bisogno di specificare eventuali allergie alimentari poiché ogni piatto è completamente privo di glutine e lattosio, dagli antipasti ai dessert, fino ai loro schiumosi caffè senza lattosio.

Arcangelo

Via Giuseppe Gioachino Belli, 59

Pranzo su richiesta

Lun–Sab 19:15–22:45

larcangelo.com

Nel cuore di Prati, Arcangelo Vino&Cucina è la casa dello chef romano Arcangelo Dandini, dove la tradizione romana e laziale viene reinterpretata con personalità, memoria e grande attenzione al territorio. L’atmosfera intima e accogliente rende questa osteria gourmet il luogo ideale per una cena speciale, in cui riscoprire i sapori più autentici del Lazio attraverso lo sguardo raffinato dello chef.

Scambio [cucina condivisa]

Via Federico Cesi, 22

Mar – Sab 12.00 – 14:00, 18.00 – 23.00

scambiocucinacondivisa.com

Spesso si va a cena fuori per sentirsi più leggere dopo una giornata intensa di lavoro. DaScambio, in un angolo tranquillo di Prati, potrete senz’altro uscire con questa sensazione addosso. Il locale dello chef Fabrizio Cervelleri conta meno di 40 coperti e predilige un servizio amichevole e disimpegnato. La loro formula preferita è “tutto al centro” (38 euro a persona) e prevede una scelta di piatti e piattini da provare con tutta la compagnia. L’atmosfera è conviviale anche nel dehors dove ci si siede a una lunga tavolata accanto ad altri clienti. Lo staff è giovane e preparato. Il menù cambia ogni mese ed è molto inclusivo: non mancano opzioni vegetariane, vini dealcolizzati e birre senza glutine.

Tacito

Via Tacito, 18

Lun 12:00-15:00 e 18:00-mezzanotte; Mar-Dom 12:00-15:00 e 18:00-02:00; sabato chiuso a pranzo.

tacitoroma.it

Tacito è un ristorante-pizzeria caratterizzato da una cucina fusion regionale: questo è il luogo dove i sapori della cucina calabrese e romana sono più enfatizzati, senza però escludere un tocco di sapore internazionale. Il locale apre i battenti per pranzo e cena, ma puoi anche andarci per goderti un cocktail durante un dopocena con gli amici.

Le Carré Français

Via Vittoria Colonna, 30

Lun – Ven 7.00 – 23.30, Sab – Dom 8.00 – 23.30

cfr-international.fr

Se sogni di svegliarti a Parigi e iniziare la giornata con un croissant e un caffè, puoi smettere di sognare. Beh, almeno in parte. Se sei un amante della Francia, questo ristorante e caffetteria che funge anche da negozio di alimentari gourmet diventerà la tua casa lontano da casa. Che si tratti di comprare alcune prelibatezze francesi (Foie Gras, Baguette, Pain au chocolat) o di provare un piatto della cucina francese con un bicchiere di rosso, Le Carré Français è il luogo perfetto tutto l’anno.

Madeleine

Via Monte Santo, 64

Mar – Dom 8.00 – 01.00

madeleinerome.com/it

Nascosto in via Monte Santo, a due passi da Piazza Mazzini, ti imbatterai in un raffinato ristorante parigino in stile Belle Époque che presta particolare attenzione ai dettagli. Dai pezzi in stile Art Nouveau ai mobili e al design elegante, Madeleine è un locale fantastico.

Osteria della Vittoria

Circonvallazione Clodia, 30/32/34

Lun – Sab 12.30-15, 19.30-23.30; Dom 12:30-15

instagram.com/osteria_della_vittoria/

All’Osteria della Vittoria si va per condividere tempo e tavola in un’atmosfera elegante, luminosa e accogliente. Il progetto, guidato dai fratelli Alessandra e Andrea Verdile insieme a Federico Pitti, unisce il calore dell’osteria a un’idea più curata di salotto urbano.

La cucina guarda alla tradizione romana con uno stile classico e misurato: tra i piatti da provare ci sono il crostone con scarola, i crudi, i tonnarelli fatti in casa con guanciale croccante e lo Chateaubriand da condividere. La carta dei vini conta circa cinquanta etichette italiane.

Beef Bazaar

Viale Germanico, 186

Tutti i giorni, 19.30 – 23.30

beefbazar.com

Un paradiso per gli amanti della carne vi aspetta nel cuore di Prati. Beef Bazaar è un ristorante che mette l’accento su un menu carnivoro, ricordando i sapori provenienti dall’Argentina e dall’America. Il concetto si estende a livello internazionale e comprende carni provenienti da tutto il mondo. Alcuni dei tagli più importanti serviti includono la Manzetta Prussiana, il Kobe e il famoso American Black Angus. Se volete rimanere sul classico, c’è anche una lunga lista di hamburger gourmet.

Cacio e Pepe

Via Giuseppe Avezzana, 11

Lun – Sab 12.00 – 15.15, 19.00 – 23.30

trattoriacacioepepeprati.com

Se sei alla ricerca di una trattoria in stile tradizionale, Cacio e Pepe è il posto perfetto. Come suggerisce il nome, la pasta Cacio e Pepe è il loro piatto forte. Ma non finisce qui: dalla Carbonara all’Amatriciana, tutta la cucina romana in questa trattoria è di prim’ordine! Abbraccia lo stile di vita romano, assaggia i piatti della tradizione e accompagnali con il vino della casa di Cacio e Pepe! Non sarà solo una cena memorabile, ma un’esperienza vera e propria.

Panfuwa

Via Pompeo Magno 102

Mar – Dom 9:00 – 20:00

panfuwa.com

Soffici, spumosi, leggeri. Da Panfuwa si crea facilmente la fila fuori per sedersi e mangiare i famosi pancakes giapponesi “fuwafuwa”. Il locale di Prati, a due passi dalla circolare piazza dei Quiriti, è intimo, moderno, un posto ideale dove godersi un tè (matcha o a infusione) o un caffè con le amiche, sedersi a sfogliare un giornale e ovviamente gustare gli iconici pancakes, dolci, con frutta fresca, sciroppo d’acero, o salati con uova e bacon. In ogni caso la presentazione sarà impeccabile e a prova di social.

Farina senza glutine, perle di vaniglia, latte senza lattosio e uova fresche garantiscono una merenda salutare che si adatta a diverse esigenze alimentari.

Giacomelli

Via Emilio Faà di Bruno, 25

Mar – Dom 12.30 – 14.30 e 19.30 – 23.45

pizzeriagiacomelli.it

Giacomelli è una storica osteria e pizzeria romana, tempio della pizza scrocchiarella, fondata nel 1946 dai nonni della Signora Luciana, attuale proprietaria. Qui il rapporto qualità-prezzo è davvero imbattibile. Oltre agli ottimi fritti e ai primi della tradizione capitolina, la punta di diamante del locale sono senza dubbio i calzoni, proposti in due dimensioni con prezzo differenziato, a 7 ed a 12 euro. Vi consigliamo il calzone Giacomelli: mozzarella, prosciutto, salumi tritati, ricotta, funghi e olio.

Maritozzo Rosso

Via Pietro Cavallini, 25

Mar – Dom 11.00 – 15.00 e 19.00 – 23.00

maritozzorosso.com

Il Maritozzo Rosso è il locale che dal 2016 ha rivoluzionato la tradizione del tipico dolce romano, proponendolo in un’inedita versione salata. Al posto delle classiche creme dolci infatti, il Maritozzo Rosso propone farciture salate, come l’amatriciana, il baccalà mantecato, il salmone affumicato, senza dimenticare le versioni gourmet come quelle con burrata e mortadella o verdure al wok con aceto balsamico. Oltre ai maritozzi, il locale offre tutti i primi della tradizione e una selezione di birre artigianali e vini.

Song

Via Valadier, 14

Tutti i giorni 12.30 – 15.00 e 19.30 – 23.00

songdimsum.it

Mangiare in questo splendido locale è una vera e propria esperienza, culinaria e non solo. Gli interni raffinati dai legni laccati, il servizio impeccabile, e sopra a tutto il tocco di Chu Ling San, chef cinese con ben 40 anni di esperienza internazionale. Imperdibili i dim sum, proposti in un percorso degustazione da otto pezzi (a 29€). Star del menù è senz’altro l’anatra alla pechinese, che richiede una preparazione di oltre trenta ore e che viene poi servita secondo il rito tradizionale.

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