Gli eventi da non perdere in Primavera a Roma

Eventi primavera Roma 2026: cosa segnare in agenda

La primavera è uno dei periodi più belli per visitare Roma. Le temperature sono piacevoli, la città si riempie di energia e, rispetto all’estate, si gira ancora con maggiore tranquillità. Con le giornate che si allungano e un’atmosfera vivace ovunque, è il momento ideale per scoprire i luoghi simbolo della Capitale e lasciarsi conquistare dalla sua scena culturale.

Tra grandi mostre, festival, concerti ed eventi speciali, la primavera romana è ricca di appuntamenti da non perdere. Continua a leggere per scoprire i principali.

Le mostre di Primavera a Roma

Roma è una città che sorprende anche per la ricchezza della sua offerta artistica. Tra musei, gallerie e spazi espositivi, la Capitale continua a confermarsi come uno dei grandi punti di riferimento dell’arte, capace di attraversare epoche e linguaggi diversi. Dall’antico al contemporaneo, non manca davvero nulla. Tra le mostre da vedere a Roma questa primavera ci sono:

Questa primavera Roma offre tantissime occasioni per immergersi nell’arte, e queste sono solo alcune delle mostre da non perdere.

La Maratona di Roma

22 marzo

Partenza dai from Via Dei Fori Imperiali

La 31ª edizione della Maratona di Roma si terrà il 22 marzo. Quest’anno il percorso partirà dai Fori Imperiali e dal Colosseo per concludersi al Circo Massimo. I partecipanti affronteranno un tragitto di 26 miglia passando davanti ad alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui la Basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, Piazza del Popolo, il Teatro di Marcello e l’Arco di Costantino. L’evento non è aperto solo ai runner più esperti, ma anche a chi ama semplicemente correre o vuole mettersi alla prova.

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Open House Roma

16 – 24 maggio

centinaia di siti in città

Per dare un raro sguardo all’interno delle meraviglie architettoniche e di design di Roma, vale la pena scoprire gli eventi di Open House Roma. Questo appuntamento annuale, che si svolge nell’arco di nove giorni, celebra il design e l’architettura della Capitale. Circa 200 luoghi, di epoche diverse e solitamente chiusi al pubblico, aprono eccezionalmente le loro porte con visite guidate gratuite: un’occasione unica per vedere Roma da una prospettiva nuova.

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Internazionali BNL d’Italia di Tennis

28 Aprile – 17 maggio

Foro Italico

Gli Internazionali BNL d’Italia sono un appuntamento da non perdere, anche per chi non segue il tennis da vicino. Ogni anno questo prestigioso e glamour torneo richiama alcuni dei più grandi nomi del circuito internazionale. Oltre alle partite, l’evento offre anche ottimo cibo, shopping e spettacoli, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

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Spring Attitude Festival

29 – 30 maggio

La Nuvola

Spring Attitude Festival torna a Roma il 29 e 30 maggio 2026 per la sua 15ª edizione, ancora una volta negli spazi de La Nuvola. Dedicato alla musica contemporanea, ai nuovi linguaggi sonori e alle arti digitali, il festival propone due giornate di live e DJ set tra elettronica, indie e alt-pop, con una lineup che unisce nomi affermati della scena italiana e internazionale a voci emergenti.

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Piazza di Siena

27 – 31 maggio

Piazza di Siena, Villa Borghese

Per quattro giorni a maggio, i migliori cavalieri del mondo si sfidano tra gare di salto ostacoli, monta tradizionale e partite di polo. Alcuni dei cavalli più spettacolari al mondo si ritrovano nella splendida cornice di Villa Borghese, insieme a un pubblico elegante e internazionale. Se cerchi un evento all’insegna dello stile e dell’atmosfera più esclusiva, questo è l’appuntamento giusto.

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