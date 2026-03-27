Eventi primavera Roma 2026: cosa segnare in agenda
La primavera è uno dei periodi più belli per visitare Roma. Le temperature sono piacevoli, la città si riempie di energia e, rispetto all’estate, si gira ancora con maggiore tranquillità. Con le giornate che si allungano e un’atmosfera vivace ovunque, è il momento ideale per scoprire i luoghi simbolo della Capitale e lasciarsi conquistare dalla sua scena culturale.
Tra grandi mostre, festival, concerti ed eventi speciali, la primavera romana è ricca di appuntamenti da non perdere. Continua a leggere per scoprire i principali.
Le mostre di Primavera a Roma
Roma è una città che sorprende anche per la ricchezza della sua offerta artistica. Tra musei, gallerie e spazi espositivi, la Capitale continua a confermarsi come uno dei grandi punti di riferimento dell’arte, capace di attraversare epoche e linguaggi diversi. Dall’antico al contemporaneo, non manca davvero nulla. Tra le mostre da vedere a Roma questa primavera ci sono:
- Bernini e i Barberini a Palazzo Barberini
Un viaggio nel rapporto tra Gian Lorenzo Bernini e Papa Urbano VIII Barberini, il sodalizio che ha dato vita a una delle stagioni più straordinarie del Barocco e ha contribuito a definire il volto della Roma del Seicento.
- HOKUSAI at Palazzo Bonaparte
Oltre 200 opere raccontano l’universo di Katsushika Hokusai, maestro assoluto dell’arte giapponese, dalle celebri onde alle vedute del Monte Fuji fino ai disegni che hanno lasciato un segno profondo nell’arte mondiale.
- Da Vienna a Roma al Museo del Corso
Una mostra eccezionale riunisce oltre cinquanta capolavori asburgici dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, ripercorrendo quattro secoli di arte europea, gusto imperiale e storia dinastica.
- VENUS – Valentino Garavani al PM23
Un omaggio finale a Valentino Garavani prende forma nell’incontro tra la sua eredità creativa e l’immaginario visionario di Joana Vasconcelos, trasformando la moda in una vera e propria esperienza scultorea.
- Mario Schifano a Palazzo delle Esposizioni
Più di 100 opere ripercorrono il linguaggio irrequieto e innovativo di Mario Schifano, dagli esordi sperimentali ai lavori più legati ai media e alla cultura visiva contemporanea.
- Impressionismo e oltre al Museo dell’Ara Pacis
Dai capolavori del Detroit Institute of Arts emerge un percorso che attraversa Degas, Renoir, Van Gogh, Picasso e Matisse, raccontando come l’arte abbia rivoluzionato il modo di guardare la luce, il colore e la realtà.
- Le fotografie di Doisneau: uno scorcio di Parigi a Roma al Museo del Genio
Una mostra che celebra lo sguardo poetico e umano di Robert Doisneau, restituendo attraverso le sue immagini tutta la magia quotidiana di Parigi.
Questa primavera Roma offre tantissime occasioni per immergersi nell’arte, e queste sono solo alcune delle mostre da non perdere.
La Maratona di Roma
22 marzo
Partenza dai from Via Dei Fori Imperiali
La 31ª edizione della Maratona di Roma si terrà il 22 marzo. Quest’anno il percorso partirà dai Fori Imperiali e dal Colosseo per concludersi al Circo Massimo. I partecipanti affronteranno un tragitto di 26 miglia passando davanti ad alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui la Basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, Piazza del Popolo, il Teatro di Marcello e l’Arco di Costantino. L’evento non è aperto solo ai runner più esperti, ma anche a chi ama semplicemente correre o vuole mettersi alla prova.
Open House Roma
16 – 24 maggio
centinaia di siti in città
Per dare un raro sguardo all’interno delle meraviglie architettoniche e di design di Roma, vale la pena scoprire gli eventi di Open House Roma. Questo appuntamento annuale, che si svolge nell’arco di nove giorni, celebra il design e l’architettura della Capitale. Circa 200 luoghi, di epoche diverse e solitamente chiusi al pubblico, aprono eccezionalmente le loro porte con visite guidate gratuite: un’occasione unica per vedere Roma da una prospettiva nuova.
Internazionali BNL d’Italia di Tennis
28 Aprile – 17 maggio
Foro Italico
Gli Internazionali BNL d’Italia sono un appuntamento da non perdere, anche per chi non segue il tennis da vicino. Ogni anno questo prestigioso e glamour torneo richiama alcuni dei più grandi nomi del circuito internazionale. Oltre alle partite, l’evento offre anche ottimo cibo, shopping e spettacoli, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.
Spring Attitude Festival
29 – 30 maggio
La Nuvola
Spring Attitude Festival torna a Roma il 29 e 30 maggio 2026 per la sua 15ª edizione, ancora una volta negli spazi de La Nuvola. Dedicato alla musica contemporanea, ai nuovi linguaggi sonori e alle arti digitali, il festival propone due giornate di live e DJ set tra elettronica, indie e alt-pop, con una lineup che unisce nomi affermati della scena italiana e internazionale a voci emergenti.
Piazza di Siena
27 – 31 maggio
Piazza di Siena, Villa Borghese
Per quattro giorni a maggio, i migliori cavalieri del mondo si sfidano tra gare di salto ostacoli, monta tradizionale e partite di polo. Alcuni dei cavalli più spettacolari al mondo si ritrovano nella splendida cornice di Villa Borghese, insieme a un pubblico elegante e internazionale. Se cerchi un evento all’insegna dello stile e dell’atmosfera più esclusiva, questo è l’appuntamento giusto.