BLACK MARKET a Roma: il grande evento dedicato al vintage e allo shopping al chilo

Dal 27 novembre al 10 gennaio, il PratiBus District ospita un nuovo evento dedicato alla moda, tra migliaia di capi vintage, installazioni scenografiche e mostre tematiche

La moda vintage conquista Roma con un nuovo appuntamento dedicato agli amanti del second hand. Dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 il PratiBus District, in Viale Angelico 52, ospita BLACK MARKET – Vintage Under The Counter, un evento ideato da Lux Entertainment in collaborazione con Millesime Vintage, realtà attiva a livello internazionale nel settore dal 1997.

Per oltre sei settimane, 5.000 metri quadri si trasformano in un grande spazio dedicato al vintage, dove il pubblico può curiosare tra migliaia di capi di epoche e stili diversi, acquistabili sia al chilo sia singolarmente.

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Il vintage direttamente alla fonte

La particolarità dell’iniziativa è che, per la prima volta, il pubblico può mettere le mani direttamente su una selezione di abbigliamento di solito riservata ai rivenditori, la stessa che rifornisce i negozi vintage di tutto il mondo. Millesime apre infatti parte del proprio assortimento al pubblico italiano, con capi scelti grazie a un lavoro di ricerca e selezione che dura da quasi trent’anni.

Dai grandi classici ai pezzi più ricercati, l’offerta si rinnova di continuo con nuovi carichi in arrivo per tutta la durata dell’evento, quindi ogni visita è diversa dalla precedente. Il consiglio è tornarci più volte: chi passa a dicembre e poi a gennaio troverà capi completamente diversi. Il vintage premium costa 35 euro al chilo.

Tra moda, cultura e sostenibilità

Gli spazi del PratiBus District hanno un’estetica industriale e contemporanea, tra container e installazioni scenografiche. Un’area espositiva è dedicata all’archivio di Millesime, con mostre tematiche di capi non destinati alla vendita che ripercorrono l’evoluzione della moda e del costume. L’allestimento cambia ogni settimana: il giovedì notte lo spazio viene rinnovato con una nuova selezione.

Al centro del progetto c’è l’idea di moda circolare, come alternativa al fast fashion e come modo per dare una nuova vita agli abiti che esistono già. Al termine dell’evento, i capi rimasti invenduti torneranno nei circuiti di distribuzione dell’azienda, pronti a trovare una nuova destinazione.

Completa l’esperienza un’area food & beverage a tema, pensata per fare del mercato anche un luogo di incontro dove fermarsi oltre il tempo dello shopping.

Come entrare

Per entrare serve la tessera BLACK MARKET Club, una card abbonamento nominativa che si paga una volta sola e permette un ingresso al giorno per tutti i 45 giorni del market, dal 27 novembre al 10 gennaio. Online costa 5 euro, all’ingresso 10 euro: conviene quindi acquistarla prima sul sito ufficiale. Visto che le ceste si riempiono di continuo, con una sola tessera si può tornare tutte le volte che si vuole a cercare nuovi pezzi.