Natale all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

In programma concerti, teatro, Gospel festival e spettacoli per bambini. E arriva anche la magia!

Un ricchissimo calendario di concerti e spettacoli riscalderà l’atmosfera natalizia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 vi aspettano tantissimi concerti di musica pop, jazz e rock (vedi calendario in basso), oltre al consueto Gospel Festival.

Si parte dal 6 all’8 dicembre con la grande novità di quest’anno, la prima edizione di “Magica – Rassegna di spettacoli prodigiosi”, che vede in programma gli spettacoli di alcuni tra i migliori illusionisti italiani, tra cui Vanni De Luca con Prodigi, Lucchettino duo (formato da Luca Regina e Tino Fimiani) con Happy Birthday e Giancarlo Scalia.

Aprirà la rassegna Raul Cremona (protagonista con l’autore e scrittore Carlo Negri dello spettacolo A carte scoperte) insieme al grande Galà di Illusionismo, che riunirà alcuni tra i più interessanti artisti della scena romana.

Parlando di magia non poteva mancare un omaggio, a cento anni dalla morte, al celebre illusionista Harry Houdini: il 6 dicembre presso la Libreria Notebook è previsto un evento speciale a lui dedicato, condotto da Raffaele De Ritis (regista e storico), Enrico Magrelli (giornalista e critico cinematografico) e Stefano Varanelli (autore e scrittore).

Per i bambini e i ragazzi che vogliono apprendere i rudimenti di quest’arte ci sarà anche un vero e proprio Laboratorio di Magia con l’illusionista Norbert Fazio (martedì 8 nella Sala Ospiti alle ore 11.30 e alle ore 14.30).

Non sarebbe Natale senza la presenza in cartellone dei concerti gospel: anche quest’anno tornano ad esibirsi sul palco dell’Auditorium cori di fama internazionale, provenienti dagli Stati Uniti, come gli Harlem Gospel Choir, che illumineranno la serata del 25 dicembre con Remembering Whitney & Tina, omaggio musicale a due icone cresciute cantando gospel nelle chiese della comunità nera, Whitney Houston e Tina Turner.

Tra i grandi nomi internazionali, ad aprire il Natale all’Auditorium il 5 dicembre è Joss Stone con un concerto natalizio accompagnata da un’orchestra sinfonica. Il giorno dopo arriva Patti Smith con Words and Music Where Francis Walked, omaggio a San Francesco, mentre il 14 dicembre è la volta del jazz di Herbie Hancock. La scena musicale italiana sarà rappresentata dalle voci di Fabio Concato, Sergio Cammariere, Giovanni Allevi, Noemi, Stefano Bollani, Tosca e Max Gazzè.

Spazio anche alla musica tradizionale, con Ambrogio Sparagna e il suo repertorio della tradizione e il concerto per pifferi e zampogne, lo strumento tipico del Natale.

Per gli amanti del cinema, il 29 dicembre in Sala Santa Cecilia arriva “Mamma ho perso l’aereo!” in concerto: il film viene proiettato integralmente mentre i 110 musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema eseguono dal vivo, in sincrono, la colonna sonora di John Williams. È l’unica data in Italia, con due spettacoli alle 16:00 e alle 20:30.

Infine torna OPS!, rassegna di circo contemporaneo, presente con ben due settimane di programmazione, con spettacoli al confine fra circo, magia, teatro e musica dal vivo, adatti a un pubblico trasversale.

Eventi Principali di Natale all’Auditorium 2026/27