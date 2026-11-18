Pasta in Corso: la tradizione romana per tutti

Il Gluten Free, ma alla romana

All’ora di pranzo, il centro di Roma si riempie di turisti alla ricerca del perfetto piatto di pasta italiana. Ma trovare un ristorante che sappia coniugare tradizione, qualità degli ingredienti e attenzione alle diverse esigenze alimentari non è sempre così semplice. La ricerca diventa ancora più complicata per chi deve seguire un’alimentazione senza glutine.

È proprio da questa esigenza che, nel 2018, nasce Pasta in Corso, un progetto che vuole rendere la cucina italiana e romana accessibile a tutti, senza rinunciare al gusto.

Nato inizialmente come pastificio tradizionale, specializzato nella produzione di pasta fatta a mano, il progetto si è presto ampliato per rispondere alla crescente richiesta di alternative gluten free. Da qui nasce il suo motto: «Il primo ristorante Gluten Free, ma anche no!». Una frase che racchiude perfettamente la filosofia del locale: creare uno spazio in cui persone celiache e non possano sedersi alla stessa tavola e condividere lo stesso pasto, senza dover limitare la propria scelta. Per questo motivo, il ristorante fa parte dell’AIC, Associazione Italiana Celiachia, una garanzia di sicurezza per chi è celiaco.

Oggi Pasta in Corso conta quattro sedi a Roma, tra Corso Vittorio Emanuele II, Pantheon, Colosseo e Piazza Cavour, e si prepara ad ampliare ulteriormente la propria presenza in città. Non soltanto una destinazione per la pausa pranzo, ma un locale in cui fermarsi anche per colazione o cena, con proposte senza glutine disponibili durante tutta la giornata.

La cucina romana per tutti

Il vero protagonista del menu è la tradizione gastronomica italiana, con un’attenzione particolare ai grandi classici romani. Carbonara, amatriciana e cacio e pepe sono immancabili, affiancate da pizza, supplì e numerose altre specialità. Con un piatto di pasta tradizionale al prezzo di €15,50, quello senza glutine costa invece €17,50.

Ciò che distingue Pasta in Corso è la cura dedicata alla preparazione delle alternative senza glutine. Le ricette vengono sviluppate e perfezionate per avvicinarsi il più possibile alle versioni tradizionali, cercando di preservarne sapori e caratteristiche.

Per garantire maggiore sicurezza ai clienti celiaci, il ristorante utilizza cucine separate per le preparazioni gluten free e quelle contenenti glutine. Anche i piatti vengono differenziati, così da rendere immediatamente riconoscibili le diverse preparazioni. Il ristorante utilizza infatti piatti di forma rettangolare per le preparazioni gluten free e ovali per quelle tradizionali.

Tra le proposte più interessanti del menu c’è il Percorso Romano: un’esperienza che permette di assaggiare le tre paste simbolo della capitale, accompagnate da un calice di vino o un’altra bevanda a scelta e da un dessert. Il tutto disponibile sia in versione gluten free sia in versione tradizionale. Una soluzione interessante soprattutto per chi visita Roma e vuole scoprire alcuni dei suoi sapori più rappresentativi senza dover scegliere un solo piatto.

Con oltre 24 formati di pasta, proposte stagionali e ricette legate alla tradizione romana, il menu offre diverse possibilità, cercando di andare incontro ai gusti e alle esigenze di ogni cliente.

Mangiare è condividere

Dietro Pasta in Corso non c’è soltanto l’idea di proporre una cucina senza glutine, ma quella di rendere il momento del pasto un’esperienza da vivere insieme. Per chi soffre di celiachia, mangiare fuori può significare dover prestare particolare attenzione agli ingredienti, alle preparazioni e al rischio di contaminazione. Poter condividere la stessa esperienza gastronomica con amici e familiari, senza sentirsi limitati nella scelta, diventa quindi un valore aggiunto.

Anche l’ambiente contribuisce a mantenere questa identità. Le diverse sedi riprendono uno stile riconoscibile, caratterizzato da tonalità rosse, scritte sulle pareti e un’atmosfera informale e familiare.

Pasta in Corso si propone così come qualcosa di più di un semplice ristorante di pasta: un luogo d’incontro in cui la tradizione romana diventa un’esperienza da condividere, indipendentemente dalle esigenze alimentari di ciascuno.

Le sedi di Pasta in Corso

Corso Vittorio Emanuele II

Corso Vittorio Emanuele II, 273

Nel centro storico, tra Piazza Navona e Campo de’ Fiori.

Pantheon

Via della Maddalena, 43

A pochi passi dal Pantheon.

Colosseo / Monti

Via dei Serpenti, 9

Nel rione Monti, vicino al Colosseo e ai Fori Imperiali.

Piazza Cavour / Prati

Piazza Cavour, 17/B

Nel quartiere Prati, vicino a Castel Sant’Angelo.