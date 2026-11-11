I volti del Fayum all’Ara Pacis: la mostra sui ritratti dell’Egitto romano

Quasi 50 ritratti dipinti dell’antichità, dove la tradizione egizia incontra Roma

Alcuni dei volti che si possono incontrare a Roma in questa stagione hanno quasi 2.000 anni. Al Museo dell’Ara Pacis, occhi grandi, acconciature curate e gioielli delicati danno l’impressione di trovarsi davanti a persone, più che a figure lontane della storia. Sono i ritratti del Fayum, un tempo collocati sul volto dei defunti mummificati nell’Egitto romano.

Dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027, Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum riunisce oltre 110 opere tra tavole dipinte, maschere funerarie, sculture in marmo, calchi in gesso, gioielli e sudari di lino. Curata da Claudio Parisi Presicce e Laura Petacco, la mostra presenta quasi 50 ritratti del Fayum.

Ritratto funerario di una donna

100 d.C.

Encausto su legno di tiglio; doratura; lino

Getty Museum in Los Angeles

Quando l’Egitto incontrò Roma

I ritratti provengono dall’Egitto sotto il dominio romano, dove tradizioni egizie, cultura greca e modelli artistici romani convivevano. A Roma il ritratto custodiva da tempo la memoria degli antenati e comunicava la posizione sociale. Nell’Egitto romano quell’attenzione per l’aspetto personale prese una forma nuova: un volto dipinto inserito nel rito funerario egizio.

La sede dell’Ara Pacis non è casuale. L’altare fu voluto da Augusto, la cui conquista dell’Egitto legò i due mondi. La mostra si apre mettendo una maschera funeraria tolemaica del Museo Barracco di fronte ai ritratti in marmo dei Musei Capitolini e della Centrale Montemartini. Tra i due poli, i primi ritratti del Fayum introducono un tipo di immagine diverso, nato da entrambe le tradizioni.

Dalle maschere funerarie ai volti dipinti

Le prime sale indagano il motivo per cui si voleva conservare la propria immagine. I rari calchi in gesso dalla tomba dei Valerii, sotto la Basilica di San Pietro, mostrano come un volto potesse essere registrato dopo la morte e trasformato in un ritratto commemorativo.

La sezione successiva racconta i costumi funerari dell’Egitto romano. Tra gli oggetti esposti c’è il sarcofago con la mummia di una bambina di nome Giupra, in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. I ritratti non erano semplici dipinti da ammirare: appartenevano a persone reali e facevano parte del modo in cui le famiglie ricordavano i propri morti.

Molti ritratti del Fayum erano dipinti su sottili tavole di legno e inseriti tra le bende di lino della mummia, direttamente sul volto. Nel mondo ne sopravvivono meno di mille, e per questo il nucleo riunito a Roma è un’occasione rara per vederne così tanti insieme.

Mummia maschile

225 – 249 d.C.

Pittura a encausto su legno

Musée du Louvre in France

Le persone dietro i ritratti

La sala centrale è dedicata ai volti dipinti. C’è Demos con la sua bambina, madre e figlia ritrovate nella stessa tomba, e un soldato il cui ritratto appartiene all’Eton College. Di altri conosciamo poco più dei lineamenti, delle acconciature o dei gioielli. Accostati alle sculture romane, i dipinti mostrano quanto diversamente una persona potesse essere ricordata nella pietra e nel colore. Se il marmo restituisce un volto attraverso la forma e le ombre, queste tavole usano la pittura per creare un’impressione di calore e di presenza.

Ritratto di un uomo con un neo sul naso

130–150 d.C.

Encausto su legno

Metropolitan Museum of Art in New York

I Due Fratelli e altri prestiti eccezionali

Tra le opere più importanti c’è il Tondo dei Due Fratelli, un ritratto circolare da Antinoopoli che raffigura due giovani uomini. Arrivato dall’Egitto, è stato restaurato sul posto da restauratori italiani proprio per questa mostra. Fa parte di un nucleo eccezionale di opere delle collezioni egiziane mai uscite prima dal Paese.

Il Louvre ha prestato 23 opere, tra cui rarissimi sudari di lino dipinti provenienti da Antinoe. Tra gli altri ritratti ci sono Isidora del Getty Museum ed Eirene del Landesmuseum Württemberg di Stoccarda. Sul ritratto di Eirene compare il suo nome insieme a una preghiera a Osiride, che lascia intravedere le credenze di chi la pianse. Anche il Metropolitan Museum of Art ha prestato alcuni ritratti, e la mostra include il volto di un giovane recentemente riemerso dagli scavi della missione archeologica dell’Università del Salento in Egitto, esposto al pubblico per la prima volta.

Tondo ligneo dei Due Fratelli (“Tondo di Antinoopolis”)

Legno, pittura a encausto

Egyptian Museum in Cairo

Come venivano realizzati i ritratti

Una sezione successiva approfondisce i materiali. Gli artisti lavoravano su tavole di legno spesse pochi millimetri, a tempera o a encausto, una tecnica a base di pigmenti e cera calda. I bordi delle tavole venivano a volte tagliati per inserirle tra le bende, mentre altri volti erano dipinti sul lino o modellati nello stucco.

I gioielli di Pompei ed Ercolano offrono un altro confronto. Orecchini e collane simili a quelli dipinti mostrano quanto questi volti fossero legati alle mode diffuse in tutto il mondo romano. La mostra si chiude con tavole dipinte del III secolo e grandi sudari funerari da Antinoe. Anche se la tradizione dei ritratti su legno scomparve gradualmente, il desiderio di conservare un volto riconoscibile continuò in altre forme.

Quasi duemila anni dopo, ciò che resta non è solo la rarità delle opere, ma le persone che ci guardano da quelle tavole. I loro ritratti ci dicono che il desiderio di essere visti e ricordati è cambiato molto poco.

Sudario dipinto

50-150 d.C

Pittura su lino

Musée du Louvre in France

Info e biglietti

La mostra è allestita nello Spazio espositivo del Museo dell’Ara Pacis, in Via di Ripetta 180, dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027. È aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 18.30. Il 24 e il 31 dicembre l’orario è 9.30-14.00 (ultimo ingresso alle 13.00), mentre il 25 dicembre e il 1° maggio è chiusa.

Il biglietto solo mostra costa 17 euro intero e 15 euro ridotto. Il cumulativo con il Museo dell’Ara Pacis costa 25 euro (19 euro ridotto) per i non residenti, mentre il biglietto famiglia costa 22 euro per due adulti con figli sotto i 18 anni e 11 euro per un adulto con figli. Clicca qui per acquistare i biglietti.