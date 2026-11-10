Roma Arte in Nuvola 2026

Torna la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea della Capitale

Dal 20 al 22 novembre la Nuvola di Fuksas all’Eur ospiterà la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, la manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, la fiera riunisce quest’anno circa 140 gallerie nazionali e internazionali, con una selezione di opere che spaziano dalla pittura alla scultura, fino alla fotografia.

In programma anche diverse mostre, dedicate a Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Hidetoshi Nagasawa, installazioni e performance, oltre a due novità: la nuova sezione Approdo Roma, curata da Pier Paolo Pancotto, e un progetto che porta la fiera nel cuore della città con la mostra Eco domestiche, allestita alla Casa Museo Mario Praz.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Il Paese e la Regione ospiti: Germania e Lombardia

Heike Gallmeier, mobile art space, Reiseprojekt Outlines, 2020

Courtesy l’artista e Paese Ospite – Germania, Mostra Italienreise. Sehnsucht / Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia. Lo sguardo tedesco sull’Italia nell’arte contemporanea

Il Paese ospite di questa edizione è la Germania, che in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania presenterà la mostra collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia, curata da Gregor Jansen e Julia Apitzsch. Filo conduttore della mostra sono le reciproche influenze artistiche e culturali tra i due Paesi nel corso dei secoli, viste attraverso lo sguardo di otto artisti di generazioni diverse: Friedrich Andreoni, Johanna Diehl, Heike Gallmeier, Candida Höfer, Sven Johne, Thomas Struth, Thomas Scheibitz e Fabian Treiber.

La Lombardia è la Regione ospite: nel suo stand sarà esposta una selezione degli Art Posters realizzati con Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito di un progetto che comprende manifesti olimpici e paralimpici firmati da pittrici e pittori under 40.

Debora Hirsch, Man over nature, 2021

acrilico e matita a olio su tela, 88 x 88 cm, Courtesy Boccanera Gallery Trento/Milano

Mostre e collaborazioni con le istituzioni culturali

Sono molte le istituzioni culturali che collaborano con la fiera, a partire dal Ministero della Cultura. La Direzione generale Archivi racconta la storia della moda e del Made in Italy attraverso documenti degli Archivi di Stato di Roma, Firenze, Napoli e Torino.

Lo stand della Direzione Generale Creatività Contemporanea ospita opere fotografiche acquisite per la Galleria Nazionale dell’Umbria grazie all’avviso pubblico Strategia Fotografia, a testimonianza del contributo dei finanziamenti ministeriali all’arricchimento delle collezioni pubbliche.

Presenti anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC), con due opere di Marinella Senatore, e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che propone due opere di Thomas Ruff.

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’artista, la mostra Cagli è anche scultore, nata dalla collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Corrado Cagli, esplora la produzione plastica di Cagli, uno degli aspetti meno conosciuti della sua ricerca. Curata da Giuseppe Briguglio, Miriam Pitocco e Livia Sforzini, presenta maschere e ritratti in cartone e metallo realizzati tra il 1959 e il 1967, alcuni inediti o raramente esposti.

Nello studio all’Aventino

Roma, 1967, by Paolo Di Paolo

A Giorgio de Chirico e al suo rapporto con Roma, scelta come dimora definitiva nel 1944, è dedicata la retrospettiva proposta da Tornabuoni Arte. Il percorso copre la sua produzione dai primi anni del Novecento agli anni Settanta e, tra opere e testi dell’artista, racconta le diverse stagioni della sua ricerca, dalla metafisica alle successive riletture.

Giorgio de Chirico,

Il pittore, 1927, Courtesy Tornabuoni Arte

Il foyer della Nuvola ospiterà invece Untitled, la mostra omaggio a Hidetoshi Nagasawa curata da Adriana Polveroni, che riunisce opere monumentali dell’artista giapponese in marmo, piombo, legno e bronzo, capaci di dare forma a equilibri inattesi.

Completano il percorso alcune installazioni, come Spiagge di Pietro Fortuna, che riunisce lavori realizzati tra il 2016 e il 2024.

Hidetoshi Nagasawa

Tre cubi, 2015, Ferro, Courtesy Archivio Hidetoshi Nagasawa

Roma Arte in Nuvola arriva anche in centro con Eco domestiche. Corrispondenze contemporanee nella casa dell’anima, la collettiva alla Casa Museo Mario Praz ideata e curata da Pier Paolo Pancotto. La mostra inserisce opere contemporanee tra gli arredi e gli oggetti della collezione storica e riunisce, tra gli altri, Andrea Bolognino, Paolo Canevari, Enzo Cucchi, Debora Hirsch, Eva Marisaldi, Genuardi/Ruta, Lu.Pa, Alessandro Pessoli, Marta Ravasi, Namsal Siedlecki, Nico Vascellari e Ilaria Vinci.

Enzo Cucchi, NU, 2023, Hand-printed by the Bulla sisters on 71 gsm Japico Bunko-shi Japanese paper, hand die-cut, and mounted on 2.4 mm, Canson Museale natural white board, finished with watercolor, 60 × 17.5 × 4.5 cm Edition 22/33/33 + 4AP, Courtesy Giordano Boetti Editions, Roma

Il programma dei talk

In programma anche numerosi talk moderati da Adriana Polveroni, dedicati ai contenuti delle mostre e ai temi e alle sfide del sistema dell’arte. Sono previsti incontri sulla Germania e su Corrado Cagli, mentre Mal d’Italia analizza la presenza degli artisti italiani sulla scena internazionale, con Peter Benson Miller, Cecilia Canziani, Costantino D’Orazio e Gian Maria Tosatti. A chiudere la fiera, il talk Senti chi parla! riunisce Giulio Cassanelli, Silvia Cini, Silvia Giambrone e H.H. Lim, protagonisti delle performance nei giorni della manifestazione, che condivideranno con il pubblico i gesti e i significati dei propri interventi.

Sono inoltre previsti quattro premi dedicati agli artisti e alle gallerie: il Premio C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, il Premio INSIDEART, il Premio Canson 2026 e il Premio Hilton Rome Eur La Lama.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Informazioni utili

Dove: La Nuvola, Viale Asia 40/44, Eur

Quando: dal 20 al 22 novembre 2026

Orari: dalle 10:30 alle 20:30

Biglietti: intero 15 €, ridotto 10 € (under 26 e over 65)