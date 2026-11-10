Roma Arte in Nuvola 2026

Torna la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea della Capitale
Dal 20 al 22 novembre la Nuvola di Fuksas all’Eur ospiterà la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, la manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea.
Ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, la fiera riunisce quest’anno circa 140 gallerie nazionali e internazionali, con una selezione di opere che spaziano dalla pittura alla scultura, fino alla fotografia.
In programma anche diverse mostre, dedicate a Corrado Cagli, Giorgio de Chirico e Hidetoshi Nagasawa, installazioni e performance, oltre a due novità: la nuova sezione Approdo Roma, curata da Pier Paolo Pancotto, e un progetto che porta la fiera nel cuore della città con la mostra Eco domestiche, allestita alla Casa Museo Mario Praz.
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Il Paese e la Regione ospiti: Germania e Lombardia
Il Paese ospite di questa edizione è la Germania, che in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania presenterà la mostra collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia, curata da Gregor Jansen e Julia Apitzsch. Filo conduttore della mostra sono le reciproche influenze artistiche e culturali tra i due Paesi nel corso dei secoli, viste attraverso lo sguardo di otto artisti di generazioni diverse: Friedrich Andreoni, Johanna Diehl, Heike Gallmeier, Candida Höfer, Sven Johne, Thomas Struth, Thomas Scheibitz e Fabian Treiber.
La Lombardia è la Regione ospite: nel suo stand sarà esposta una selezione degli Art Posters realizzati con Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito di un progetto che comprende manifesti olimpici e paralimpici firmati da pittrici e pittori under 40.
Mostre e collaborazioni con le istituzioni culturali
Sono molte le istituzioni culturali che collaborano con la fiera, a partire dal Ministero della Cultura. La Direzione generale Archivi racconta la storia della moda e del Made in Italy attraverso documenti degli Archivi di Stato di Roma, Firenze, Napoli e Torino.
Lo stand della Direzione Generale Creatività Contemporanea ospita opere fotografiche acquisite per la Galleria Nazionale dell’Umbria grazie all’avviso pubblico Strategia Fotografia, a testimonianza del contributo dei finanziamenti ministeriali all’arricchimento delle collezioni pubbliche.
Presenti anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC), con due opere di Marinella Senatore, e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che propone due opere di Thomas Ruff.
Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’artista, la mostra Cagli è anche scultore, nata dalla collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Corrado Cagli, esplora la produzione plastica di Cagli, uno degli aspetti meno conosciuti della sua ricerca. Curata da Giuseppe Briguglio, Miriam Pitocco e Livia Sforzini, presenta maschere e ritratti in cartone e metallo realizzati tra il 1959 e il 1967, alcuni inediti o raramente esposti.
A Giorgio de Chirico e al suo rapporto con Roma, scelta come dimora definitiva nel 1944, è dedicata la retrospettiva proposta da Tornabuoni Arte. Il percorso copre la sua produzione dai primi anni del Novecento agli anni Settanta e, tra opere e testi dell’artista, racconta le diverse stagioni della sua ricerca, dalla metafisica alle successive riletture.
Il foyer della Nuvola ospiterà invece Untitled, la mostra omaggio a Hidetoshi Nagasawa curata da Adriana Polveroni, che riunisce opere monumentali dell’artista giapponese in marmo, piombo, legno e bronzo, capaci di dare forma a equilibri inattesi.
Completano il percorso alcune installazioni, come Spiagge di Pietro Fortuna, che riunisce lavori realizzati tra il 2016 e il 2024.
Roma Arte in Nuvola arriva anche in centro con Eco domestiche. Corrispondenze contemporanee nella casa dell’anima, la collettiva alla Casa Museo Mario Praz ideata e curata da Pier Paolo Pancotto. La mostra inserisce opere contemporanee tra gli arredi e gli oggetti della collezione storica e riunisce, tra gli altri, Andrea Bolognino, Paolo Canevari, Enzo Cucchi, Debora Hirsch, Eva Marisaldi, Genuardi/Ruta, Lu.Pa, Alessandro Pessoli, Marta Ravasi, Namsal Siedlecki, Nico Vascellari e Ilaria Vinci.
Il programma dei talk
In programma anche numerosi talk moderati da Adriana Polveroni, dedicati ai contenuti delle mostre e ai temi e alle sfide del sistema dell’arte. Sono previsti incontri sulla Germania e su Corrado Cagli, mentre Mal d’Italia analizza la presenza degli artisti italiani sulla scena internazionale, con Peter Benson Miller, Cecilia Canziani, Costantino D’Orazio e Gian Maria Tosatti. A chiudere la fiera, il talk Senti chi parla! riunisce Giulio Cassanelli, Silvia Cini, Silvia Giambrone e H.H. Lim, protagonisti delle performance nei giorni della manifestazione, che condivideranno con il pubblico i gesti e i significati dei propri interventi.
Sono inoltre previsti quattro premi dedicati agli artisti e alle gallerie: il Premio C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, il Premio INSIDEART, il Premio Canson 2026 e il Premio Hilton Rome Eur La Lama.
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Informazioni utili
Dove: La Nuvola, Viale Asia 40/44, Eur
Quando: dal 20 al 22 novembre 2026
Orari: dalle 10:30 alle 20:30
Biglietti: intero 15 €, ridotto 10 € (under 26 e over 65)