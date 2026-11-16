Christmas World a Villa Borghese: il Villaggio di Natale più grande d’Europa torna dal 28 novembre

Divertimento e meraviglia per adulti e bambini grazie a scenografie spettacolari, mercatini, giostre e spettacoli dal vivo

Natale si avvicina, e come di consueto Villa Borghese si anima dell’atmosfera delle festività grazie al Christmas World, il villaggio di Natale diventato ormai punto di riferimento per i turisti italiani e stranieri, che lo inseriscono tra le tappe imperdibili a Roma in questo periodo dell’anno.

L’edizione 2026 si terrà dal 28 novembre al 10 gennaio; ideato e prodotto da Lux Entertainment, il villaggio, che negli anni passati ha visto la presenza di oltre 2,5 milioni di persone, propone un programma ricchissimo, con oltre 300 artisti e performer, musical originali, due parate quotidiane e il Grande Spettacolo di Natale.

Le scenografie

Le monumentali scenografie del villaggio si snodano su oltre 40.000 mq, riproducendo delle ambientazioni che evocano il Natale nelle città più amate del mondo: dalle strade di New York al fascino di Parigi, passando per Londra e Berlino, il percorso si snoda tra architetture iconiche ricreate con installazioni luminose.

Le attrazioni

Tantissime le attrazioni pensate per grandi e piccini. Per una scarica di adrenalina suggeriamo il Santa’s Coaster, un trenino a forma di slitta che tra discese mozzafiato e curve repentine promette grande divertimento, oppure l’Ice Slide, che vi farà scivolare sul ghiaccio all’interno di una ciambella gigante, o ancora l’Ice Bumper, la versione natalizia delle classiche macchinette a scontro.

Per i più piccoli invece, un giro sul Grand and Little carousel, per gustarsi una cavalcata dondolando tra luci e musica, oppure il North Pole Raceway, una pista con un percorso più tranquillo e baby car personalizzate.

E per tutti, il consiglio è di scivolare sulla grande pista di ghiaccio di circa 900 mq, dove si pattina sulle note delle più amate canzoni di Natale!

Le novità di quest’anno

Sono tre le nuove attrazioni dell’edizione 2026:

Jingle Sleighs : un viaggio a bordo delle renne di Babbo Natale, accompagnati da luci scintillanti e dal suono delle campanelle.

: un viaggio a bordo delle renne di Babbo Natale, accompagnati da luci scintillanti e dal suono delle campanelle. Santa’s Balloons : vivi l’esperienza di alzarti nel cielo del Christmas World a bordo delle divertenti mongolfiere di Babbo Natale!

: vivi l’esperienza di alzarti nel cielo del Christmas World a bordo delle divertenti mongolfiere di Babbo Natale! Miny Pony Ride: la novità maggiore di quest’anno è la possibilità per i vostri bambini di cavalcare dei veri pony, guidati da personale esperto in un’area dedicata, protetta e sicura.

Gli spettacoli

Il Christmas World è un evento unico nel panorama italiano, capace di unire arte, performance, scenografia e intrattenimento in un’unica, straordinaria esperienza.

Il programma degli spettacoli, dal respiro internazionale, è davvero vasto e vedrà la presenza di oltre 300 artisti che celebreranno la tradizione del Natale nel mondo mettendo in scena Lo Schiaccianoci e i Doni Magici, il Christmas Fourth Harmony (con cori itineranti che riempiono le vie del parco con classici pop e melodie contemporanee), il Christmas Juggle Show, la Missione Elfi in Lapponia e la Christmas Baby Disco, un momento dedicato ai bambini, tra musica, colori e coreografie da scoprire.

Cosa è incluso nel biglietto d’ingresso del Christmas World 2026

Il biglietto di ingresso, a partire da 11,5€, include l’accesso al villaggio e tante esperienze da vivere durante la giornata, come lo Snow Village e il Truccabimbi. Ogni giorno potrai assistere alle 2 Christmas Parade, ai saluti del Buongiorno e della Buonanotte con tutto il cast, incontrare i personaggi del villaggio, da Renna Renata a Babbo Natale, dagli Elfi alla Befana, e visitare la Casa delle letterine e la magica dimora di Babbo Natale, dove chiedere doni e scattare una foto ricordo.

Tutte le giostre e la food experience sono a pagamento e non incluse nel biglietto.

Nel turbine natalizio c’è anche spazio per la gola: concedetevi di assaggiare una delle proposte gastronomiche da gustare passeggiando sotto le luminarie. Nell’area food di Christmas World infatti potrete scegliere tra moltissime proposte per tutti i gusti, dal dolce al salato. E se volete portarvi a casa o regalare un tocco di magia fate un salto allo Store ufficiale del Christmas World, scegliendo tra gli articoli ufficiali in vendita qui!