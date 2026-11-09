Musica dal vivo a Roma: i migliori concerti a gennaio

I migliori concerti a Roma a gennaio 2027

A gennaio 2027 la musica dal vivo a Roma riparte dall’Auditorium Parco della Musica, con gospel, jazz e le colonne sonore di Morricone nei primi giorni dell’anno. Poi Max Pezzali porta le sue dieci date al Palazzo dello Sport, e in chiusura arrivano Tedua e i Nomadi. Ecco tutti i concerti del mese, con date, luoghi e biglietti.

Vincent Tharpe and Kenosis: Rome Gospel Festival

1 gennaio

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €25

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Ennio Morricone: Ensemble Symphony Orchestra

1 gennaio

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €36

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Fabrizio Bosso

2 gennaio

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €23

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Nicola Piovani: Viaggi di Ulisse

3 gennaio

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €25

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Max Pezzali

13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 gennaio

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Biglietti: da €55

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2manydjs: DJ set

15 gennaio

Hacienda (Via dei Cluniacensi, 68)

Biglietti: da €25 su xceed.me

Tedua

28 gennaio

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Biglietti: da €51,75

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Nomadi

29 gennaio

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Biglietti: da €36

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