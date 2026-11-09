Musica Dal Vivo A Roma: I Migliori Concerti A Gennaio

I migliori concerti a Roma a gennaio 2027
A gennaio 2027 la musica dal vivo a Roma riparte dall’Auditorium Parco della Musica, con gospel, jazz e le colonne sonore di Morricone nei primi giorni dell’anno. Poi Max Pezzali porta le sue dieci date al Palazzo dello Sport, e in chiusura arrivano Tedua e i Nomadi. Ecco tutti i concerti del mese, con date, luoghi e biglietti.
Vincent Tharpe and Kenosis: Rome Gospel Festival
1 gennaio
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €25
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Ennio Morricone: Ensemble Symphony Orchestra
1 gennaio
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €36
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Fabrizio Bosso
2 gennaio
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €23
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Nicola Piovani: Viaggi di Ulisse
3 gennaio
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €25
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Max Pezzali
13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 gennaio
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Biglietti: da €55
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2manydjs: DJ set
15 gennaio
Hacienda (Via dei Cluniacensi, 68)
Biglietti: da €25 su xceed.me
Tedua
28 gennaio
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Biglietti: da €51,75
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Nomadi
29 gennaio
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Biglietti: da €36
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