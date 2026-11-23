Amazing Wonders: la mostra immersiva a Roma al Forte Trionfale

Dal 20 novembre 2026 al 30 aprile 2027, un’antica fortezza militare ospita la più grande mostra di arte e tecnologia in Italia: 30 installazioni immersive tra luce, suono e intelligenza artificiale.

Immaginate di camminare dentro un’antica fortezza di Roma, avvolti da una fitta nebbia, schivando sensori laser e finendo dentro un tornado. Per fortuna, ci sono anche luci a guidare il cammino.

Non lontano dal centro di Roma, il Forte Trionfale, un tempo fortezza militare, è oggi uno spazio animato dal dialogo tra luce, suoni, cinetica, sistemi reattivi e intelligenza artificiale.

È la prima volta che la mostra «Amazing Wonders» arriva a Roma, ispirata ai grandi poli internazionali e capace di riunire alcuni dei nomi più noti dell’arte digitale e immersiva.

La varietà dei progetti di ricerca riuniti qui riflette un panorama internazionale in cui arte, scienza e tecnologia stanno ridefinendo le forme dell’esperienza estetica.



racconta la curatrice della mostra, Federica Futura Patti.

Andrea Prince, conosciuto anche come «Laserman», è uno degli artisti italiani in mostra ed è autore di sette delle installazioni presenti al Forte.

Siamo gli artisti di domani e comunichiamo in modo diverso, perché viviamo in un’epoca fatta di tecnologia. È il nostro linguaggio.



dice Prince.

Sculture che prendono vita

Appena entrati nella fortezza, è stato subito chiaro che non eravamo lì solo per osservare l’arte, ma per immergerci dentro.

Abbiamo attraversato 30 installazioni che esplorano il rapporto tra naturale e artificiale. Durante il percorso abbiamo schivato sensori laser, affrontato un tornado, attraversato scenari in continua trasformazione e ci siamo persi nella nebbia.

Tra le installazioni che più ci hanno colpito c’è la scultura cinetica interattiva «Capture/Resemble (Extended)» di Andreas Lutz. Standole di fronte, catturava i nostri tratti del viso e li trasformava in movimenti astratti.

Davanti a «Particles» di Andrea Prince per Genera Studio siamo diventati noi parte dell’opera: bastava parlare in un microfono per far mutare colore e movimento alle lampade.

Dopo aver risvegliato tante opere con la nostra presenza, è stato quasi un sollievo che «The Awakening» di Donato Piccolo, un robot simile a un grande ragno, se ne restasse immobile.

La luce come ispirazione

Per fortuna non serve capire la tecnologia dietro le installazioni. La mostra è pensata piuttosto per farci domandare cosa sia reale e cosa sia illusione. Una domanda quanto mai attuale nel nostro mondo sempre più guidato dall’intelligenza artificiale.

«La tecnologia è straordinaria, e usarla con consapevolezza può aiutare le persone a crescere, ma usarla in modo sbagliato può distruggere la mente», dice l’artista Andrea Prince.

La luce è la sua più grande ispirazione, e la usa nelle sue installazioni per suscitare emozioni in chi guarda.

«La luce fa parte della vita di ogni giorno, e nulla esiste senza di essa», spiega.

Tra le sue opere, ha riempito una stanza con specchi su ogni superficie e quelle che sembrano migliaia di lampade sospese dal soffitto. Su ogni lampada è scritta una frase ottimista.

«Sono messaggi perché le persone possano trovare la luce dentro di sé», spiega Prince.

Per tutti, a ogni età

Amazing Wonders è la più grande mostra di arte e tecnologia in Italia e punta a stupire tutti, a ogni età, non solo gli appassionati. Anche gli studenti delle accademie di belle arti e delle scuole d’arte di Roma avranno la possibilità di confrontarsi con gli artisti e contribuire allo sviluppo di nuove opere, pensate appositamente per gli spazi della fortezza.

«Vogliamo che Amazing Wonders sia una mostra accessibile a tutti, un’esperienza da vivere in prima persona, guidati dalla propria curiosità», commenta Simone Mazzarelli, CEO di Ninetynine e Urban Value, le realtà che producono Amazing Wonders.

E perché non portare i bambini dopo il tramonto, quando prendono vita anche le installazioni luminose all’aperto.

Informazioni utili

La visita dura circa 1 ora e 30 minuti, lungo un percorso che si sviluppa tra gli spazi della fortezza al proprio ritmo.

Come arrivare

Le linee bus 911 e 913 fermano proprio davanti all’ingresso di Amazing Wonders, e la linea notturna 913 serve la zona anche dopo il tramonto. Per chi arriva in auto, sono disponibili fino a 300 posti auto gratuiti presso la sede.