Come scegliere un’impresa di pulizia a Roma
Se stai cercando una impresa di pulizie a Roma per casa, ufficio, condominio o B&B, qui trovi una selezione di realtà attive in città, con una descrizione chiara dei servizi per aiutarti a scegliere in base alle tue esigenze.
1) Mservice Pulizie
Se cerchi una impresa di pulizia a Roma affidabile e versatile, dai un’occhiata a Mservice Pulizie.
Lavora su pulizie a fondo e interventi specifici come post ristrutturazione, oltre a servizi per appartamenti, uffici, condomini, negozi, studi professionali, hotel e B&B. Il taglio è molto “su misura”, con possibilità di pianificare pulizie periodiche oppure straordinarie. Per chi gestisce strutture ricettive o ambienti ad alta frequentazione (come palestre e centri sportivi), propone anche servizi dedicati.
2) GSC Servizi
Impresa di pulizie attiva su Roma e provincia, con servizi per privati e aziende. Dal sito emergono interventi per uffici, studi professionali, attività commerciali e strutture ricettive, con focus su organizzazione e processi.
3) Daniela Pulizie
Una scelta pratica se ti servono lavori “operativi” come pulizie post ristrutturazione, sgrosso, igienizzazione e lavaggio professionale dei pavimenti, sia in contesti residenziali che commerciali.
4) Italservizi
Impostazione più “facility”, con servizi per uffici, condomini e strutture commerciali, e con un’offerta che può includere anche attività complementari come sanificazione e gestione integrata.
5) Multiservice (Roma)
Storicamente orientata a manutenzione e pulizia di edifici, con attenzione a condomini e servizi continuativi. Indica anche lavorazioni più tecniche su superfici e trattamenti pavimenti, utile se hai materiali delicati o aree comuni molto vissute.
6) Easy Service Solutions
Propone pulizie per privati e aziende e una gamma ampia di interventi, inclusi lavori specifici come monospazzola per pavimenti, sanificazioni e servizi per case vacanza.
7) Rapida Servizi
Molto focalizzata su post ristrutturazione, sgrosso, igienizzazione, sanificazione e lavaggio pavimenti. Se hai un appartamento appena rinnovato o un locale da “rimettere a nuovo”, è una tipologia di profilo coerente.
8) Gea Cleaning
Azienda che si presenta come specializzata in pulizie professionali per ambienti residenziali e commerciali, con attenzione a affidabilità e qualità del risultato.
9) Romana Service
Struttura più grande e strutturata, con servizi per uffici, scuole, negozi, banche, condomini e appartamenti, e anche interventi straordinari post lavori.
10) RomaHomeCleaning
Se il tuo focus sono gli affitti brevi, è una realtà dichiaratamente specializzata nella pulizia di case vacanza, con team formato e coordinamento operativo pensato per standard e continuità.