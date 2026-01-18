Migliori imprese di pulizia a Roma: guida pratica per scegliere bene

Come scegliere un’impresa di pulizia a Roma

Se stai cercando una impresa di pulizie a Roma per casa, ufficio, condominio o B&B, qui trovi una selezione di realtà attive in città, con una descrizione chiara dei servizi per aiutarti a scegliere in base alle tue esigenze.

1) Mservice Pulizie

Se cerchi una impresa di pulizia a Roma affidabile e versatile, dai un’occhiata a Mservice Pulizie.

Lavora su pulizie a fondo e interventi specifici come post ristrutturazione, oltre a servizi per appartamenti, uffici, condomini, negozi, studi professionali, hotel e B&B. Il taglio è molto “su misura”, con possibilità di pianificare pulizie periodiche oppure straordinarie. Per chi gestisce strutture ricettive o ambienti ad alta frequentazione (come palestre e centri sportivi), propone anche servizi dedicati.

2) GSC Servizi

Impresa di pulizie attiva su Roma e provincia, con servizi per privati e aziende. Dal sito emergono interventi per uffici, studi professionali, attività commerciali e strutture ricettive, con focus su organizzazione e processi.

3) Daniela Pulizie

Una scelta pratica se ti servono lavori “operativi” come pulizie post ristrutturazione, sgrosso, igienizzazione e lavaggio professionale dei pavimenti, sia in contesti residenziali che commerciali.

4) Italservizi

Impostazione più “facility”, con servizi per uffici, condomini e strutture commerciali, e con un’offerta che può includere anche attività complementari come sanificazione e gestione integrata.

5) Multiservice (Roma)

Storicamente orientata a manutenzione e pulizia di edifici, con attenzione a condomini e servizi continuativi. Indica anche lavorazioni più tecniche su superfici e trattamenti pavimenti, utile se hai materiali delicati o aree comuni molto vissute.

6) Easy Service Solutions

Propone pulizie per privati e aziende e una gamma ampia di interventi, inclusi lavori specifici come monospazzola per pavimenti, sanificazioni e servizi per case vacanza.

7) Rapida Servizi

Molto focalizzata su post ristrutturazione, sgrosso, igienizzazione, sanificazione e lavaggio pavimenti. Se hai un appartamento appena rinnovato o un locale da “rimettere a nuovo”, è una tipologia di profilo coerente.

8) Gea Cleaning

Azienda che si presenta come specializzata in pulizie professionali per ambienti residenziali e commerciali, con attenzione a affidabilità e qualità del risultato.

9) Romana Service

Struttura più grande e strutturata, con servizi per uffici, scuole, negozi, banche, condomini e appartamenti, e anche interventi straordinari post lavori.

10) RomaHomeCleaning

Se il tuo focus sono gli affitti brevi, è una realtà dichiaratamente specializzata nella pulizia di case vacanza, con team formato e coordinamento operativo pensato per standard e continuità.