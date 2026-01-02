Da qui puoi godere di una vista su Roma come poche altre

Se pensate di conoscere già tutti i migliori punti panoramici di Roma, da oggi potete aggiungerne un altro alla vostra lista dei preferiti. Da ThRoof, rooftop bar a metà strada tra Barberini e Piazza della Repubblica, la vista sul quartiere, con lo sguardo che arriva fino a San Pietro e al Vittoriano, è davvero impressionante.

La terrazza è situata su via Barberini, al settimo piano di un palazzo in stile razionalista progettato negli anni ’30 dall’architetto Marcello Piacentini. Da quassù, preparatevi a rimanere semplicemente a bocca aperta. Collocata sopra Triviho, un boutique hotel ispirato all’arte contemporanea, la terrazza è ampia e abbraccia la città offrendo una vista a trecentosessanta gradi.

th-roof-roma

La terrazza rimane aperta in tutte le stagioni, offrendo alla vista un paesaggio diverso ogni volta. In caso di meteo meno favorevole, la zona interna può essere riscaldata ed è riparata da grandi vetrate panoramiche che permettono ai visitatori di godersi la vista sulla capitale anche in caso di pioggia.

Throof è pronto ad accogliervi tutta la settimana, dalla pausa pranzo fino al dopocena, per venire incontro a tutti quei viaggiatori, professionisti di passaggio o residenti in cerca di un angolo tranquillo dove rendere speciale la giornata o la serata.

throof-sunset-rome

Spazi riservati per ogni occasione

Gli ambienti di ThRoof sono semplici ma raffinati e si prestano bene per l’organizzazione di un evento aziendale, un aperitivo tra amici oppure un caffè in famiglia dopo una giornata di shopping nei negozi di via del Tritone o di visita alla Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. La visuale ininterrotta sulla città e gli spazi ampi e adattabili contribuiscono al successo di ogni tipo di evento: da una ricorrenza familiare a un aperitivo aziendale, da un evento commerciale a una festa di compleanno.

TH-Roof-Rome-Rooftop-Bar-for-Cocktail,-Lunch-&-Views
Terrazza
TH-Roof-Rome-Rooftop-Bar-for-Cocktail,-Lunch-&-Views
Salottino
TH-Roof-Rome-Rooftop-Bar-for-Cocktail,-Lunch-&-Views
Lounge Bar
Zona Bar
La proposta gastronomica

Sulla terrazza, la vita ruota intorno a due momenti principali della giornata: il pranzo e l’aperitivo. Entrambe le offerte gastronomiche presentano piatti semplici ma sfiziosi, dalle tartare di pesce alle insalatone per arrivare a pinsa e cous cous di verdure.

Il bar propone cocktails classici o rivisitati, etichette ricercate e distillati: tutto ciò che serve per rilassarsi ammirando il tramonto sui palazzi e i monumenti del quartiere di Trevi.

theroof-roma

A completare la proposta, Throof organizza regolarmente una serie di aperitivi tematici che celebrano la diversità della cultura italiana e internazionale attraverso il connubio tra gastronomia e spettacolo dal vivo. Musica, canto e ristorazione si intrecciano in appuntamenti pensati per stimolare i sensi: dalla raffinatezza della soirée francese alla genuinità dello street food capitolino, ogni serata da Throof diventa un’esperienza di convivialità autentica.

throof-aperitivo