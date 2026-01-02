THRoof a Barberini: cocktails, pranzo e una vista mozzafiato su Roma

Da qui puoi godere di una vista su Roma come poche altre

Se pensate di conoscere già tutti i migliori punti panoramici di Roma, da oggi potete aggiungerne un altro alla vostra lista dei preferiti. Da ThRoof, rooftop bar a metà strada tra Barberini e Piazza della Repubblica, la vista sul quartiere, con lo sguardo che arriva fino a San Pietro e al Vittoriano, è davvero impressionante.

La terrazza è situata su via Barberini, al settimo piano di un palazzo in stile razionalista progettato negli anni ’30 dall’architetto Marcello Piacentini. Da quassù, preparatevi a rimanere semplicemente a bocca aperta. Collocata sopra Triviho, un boutique hotel ispirato all’arte contemporanea, la terrazza è ampia e abbraccia la città offrendo una vista a trecentosessanta gradi.

La terrazza rimane aperta in tutte le stagioni, offrendo alla vista un paesaggio diverso ogni volta. In caso di meteo meno favorevole, la zona interna può essere riscaldata ed è riparata da grandi vetrate panoramiche che permettono ai visitatori di godersi la vista sulla capitale anche in caso di pioggia.

Throof è pronto ad accogliervi tutta la settimana, dalla pausa pranzo fino al dopocena, per venire incontro a tutti quei viaggiatori, professionisti di passaggio o residenti in cerca di un angolo tranquillo dove rendere speciale la giornata o la serata.

Spazi riservati per ogni occasione

Gli ambienti di ThRoof sono semplici ma raffinati e si prestano bene per l’organizzazione di un evento aziendale, un aperitivo tra amici oppure un caffè in famiglia dopo una giornata di shopping nei negozi di via del Tritone o di visita alla Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. La visuale ininterrotta sulla città e gli spazi ampi e adattabili contribuiscono al successo di ogni tipo di evento: da una ricorrenza familiare a un aperitivo aziendale, da un evento commerciale a una festa di compleanno.

Terrazza Salottino Lounge Bar Zona Bar

La proposta gastronomica

Sulla terrazza, la vita ruota intorno a due momenti principali della giornata: il pranzo e l’aperitivo. Entrambe le offerte gastronomiche presentano piatti semplici ma sfiziosi, dalle tartare di pesce alle insalatone per arrivare a pinsa e cous cous di verdure.

Il bar propone cocktails classici o rivisitati, etichette ricercate e distillati: tutto ciò che serve per rilassarsi ammirando il tramonto sui palazzi e i monumenti del quartiere di Trevi.

A completare la proposta, Throof organizza regolarmente una serie di aperitivi tematici che celebrano la diversità della cultura italiana e internazionale attraverso il connubio tra gastronomia e spettacolo dal vivo. Musica, canto e ristorazione si intrecciano in appuntamenti pensati per stimolare i sensi: dalla raffinatezza della soirée francese alla genuinità dello street food capitolino, ogni serata da Throof diventa un’esperienza di convivialità autentica.