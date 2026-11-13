Terme di Traiano: la visita alla Città Dipinta e al Grande Mosaico sotto il Colle Oppio

Sul Colle Oppio, a pochi passi dal Colosseo, la galleria sotterranea e la grande esedra delle Terme di Traiano sono di nuovo visitabili. Il restauro, finanziato dal programma PNRR Caput Mundi, si è concluso a settembre 2026, e da allora il sito è aperto al pubblico in via sperimentale, solo con visite guidate a piccoli gruppi. Siamo scesi sotto il parco per vedere due opere che fino a poco tempo fa erano accessibili quasi esclusivamente agli studiosi: la Città Dipinta e il Grande Mosaico.

Un complesso enorme, costruito sopra la Domus Aurea

Le Terme di Traiano furono progettate da Apollodoro di Damasco, l’architetto di riferimento dell’imperatore, e inaugurate il 22 giugno del 109 d.C. Occupavano circa 60.000 metri quadrati su un grande terrazzamento del Colle Oppio e inglobarono strutture più antiche, tra cui alcuni ambienti della Domus Aurea di Nerone. Non erano solo bagni pubblici: intorno all’edificio termale c’era un’ampia area verde porticata, dedicata allo sport, al tempo libero e alla cultura.

L’esedra sud-occidentale, una struttura semicircolare di circa trenta metri di diametro, lo mostra bene. Secondo l’ipotesi più accreditata ospitava una grande biblioteca pubblica, distribuita su due livelli. Le nicchie lungo la parete, ancora ben visibili, dovevano contenere i libri, mentre sui gradoni sedeva chi partecipava a letture e incontri. Stando lì in piedi, è facile immaginarla piena di persone.

La Città Dipinta

Sotto l’esedra corre la galleria che un tempo sosteneva il portico. È qui che si trova la Città Dipinta, un affresco di circa dieci metri quadrati che mostra una città vista dall’alto, cinta da mura e torri, con gli edifici disegnati in prospettiva. È più antica delle terme: apparteneva a un edificio precedente ed è databile al I secolo d.C., in età neroniana o flavia. Quando Traiano fece costruire il suo complesso, quella parete finì sepolta nelle fondazioni, ed è per questo che si è conservata.

Per anni gli studiosi hanno provato a capire quale città fosse rappresentata, senza arrivare a una risposta certa. L’ipotesi oggi più probabile è che si tratti di una città ideale, non di un luogo reale. Questo la rende ancora più interessante: più che una veduta, è il modo in cui un pittore romano immaginava una città perfetta. Gli affreschi romani che conosciamo raccontano di solito miti, giardini o finte architetture, mentre una rappresentazione urbana come questa è rarissima.

Il Grande Mosaico della Musa e del Filosofo

Poco più avanti si arriva al Grande Mosaico, che il sindaco Roberto Gualtieri, all’inaugurazione, ha definito il più grande mosaico parietale dell’antica Roma mai rinvenuto. Le dimensioni si capiscono solo dal vivo: la parete decorata è larga circa 16 metri. Il mosaico ornava una grande sala affacciata su un ninfeo e riproduce una scaenae frons, cioè la facciata monumentale di un teatro, divisa in due registri con statue e personaggi. Tra questi c’è la scena che gli dà il nome con cui è conosciuto, quella della Musa e del Filosofo.

Il mosaico si osserva da una passerella costruita durante i lavori, che attraversa la sala dall’alto e collega le due parti della galleria. A colpire, oltre alla scala, è la qualità dell’esecuzione: anche da lì si distinguono le sfumature dei volti, le pieghe delle vesti e i dettagli delle architetture, ottenuti con tessere minuscole. È un livello di precisione che ci si aspetterebbe da un pavimento di lusso, non da una parete alta diversi metri.

Le scoperte più recenti

Gli scavi condotti durante il cantiere hanno aggiunto nuovi elementi. Sotto il Grande Mosaico è emersa un’altra fascia decorata con la veduta di una città portuale, con edifici probabilmente affacciati sul mare, nello stile delle cosiddette ville marittime. Ancora più in basso sono stati trovati i resti di un rivestimento in grandi lastre di marmo e, al centro della parete, una nicchia in marmo alta circa 2,20 metri. Grazie a questi ritrovamenti si è capito che le pareti della sala dovevano raggiungere circa dodici metri di altezza.

Il percorso comprende anche una sala triangolare dove sono esposte le fistulae, le tubature in piombo che portavano l’acqua alle terme.

Sopra la galleria: l’esedra e il giardino

Finita la parte sotterranea, si esce all’aperto e si passa all’esedra. Il giardino è stato risistemato con nuovi percorsi, un nuovo prato, punti panoramici e un’illuminazione pensata anche per le strutture archeologiche. Ai piedi dell’esedra è stata costruita una nuova cavea con sedute. In futuro questo spazio potrà ospitare concerti, letture e conferenze, tornando a essere un luogo d’incontro come lo era quasi duemila anni fa.

L’apertura sperimentale

L’apertura al pubblico avviene in via sperimentale, solo in alcune giornate e a piccoli gruppi, per permettere alla Sovrintendenza Capitolina di monitorare l’impatto della presenza dei visitatori sulla conservazione di opere così delicate. Le visite sono iniziate sabato 12 settembre 2026 e si svolgono dal venerdì alla domenica. Il calendario può cambiare durante la fase sperimentale, quindi conviene controllare le date disponibili al momento della prenotazione.

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