AQVA: la Biblioteca Apostolica Vaticana inaugura un nuovo capitolo con la sua ultima mostra

Oltre la catastrofe c’è la meraviglia. La Biblioteca Apostolica Vaticana inaugura un ciclo espositivo di cinque anni, che si apre con il suo primo capitolo: AQVA.

La Biblioteca Apostolica Vaticana apre le sue porte al pubblico con un progetto lungo cinque anni: Catastrofe e Meraviglia. Una mostra unica nel suo genere, in cui il patrimonio custodito per secoli dalla Vaticana dialoga con l’arte contemporanea, tra scienza e immaginazione.

Realizzato in collaborazione con Fondazione Roma e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il ciclo esplora le minacce che da sempre mettono in pericolo la parola scritta: il fuoco, l’acqua, la luce, gli insetti e l’uomo stesso. Il visitatore è invitato a riflettere su come questi stessi pericoli possano diventare fonte di ispirazione e di cura. Se proviamo a guardare oltre la paura, cosa scopriamo? Catastrofe o meraviglia?

Il primo capitolo, AQVA, è visitabile dal 25 settembre 2026 al 14 maggio 2027 e racconta la doppia natura dell’acqua: fonte di vita e forza distruttrice. Il percorso, di circa un’ora con audioguida, attraversa le minacce che nei secoli hanno messo a rischio le collezioni della Biblioteca, trasformando il disastro in scoperta.

Curata da don Giacomo Cardinali, Simona De Crescenzo, Francesca Giannetto e Delio Proverbio, AQVA è più di una mostra: è la prima tappa di un progetto culturale di ampio respiro.

L’esperienza comincia prima ancora di entrare. Un’onda alta 70 metri sembra travolgere la facciata cinquecentesca della Biblioteca. È Diluvium, l’installazione dell’artista francese JR, che riprende il diluvio universale così come lo immaginò Gustave Doré in un’incisione su legno del 1866. L’impatto è forte e dà subito il tono alla visita.

Superata l’onda, il personale della Vaticana accoglie i visitatori con una breve presentazione del percorso e consegna le audioguide. In cima allo scalone, una prima sala immersa in una luce blu intenso raccoglie libri e immagini.

Questa sezione ricorda i 60 anni dall’alluvione di Firenze del 1966, quando l’Arno, oltre a causare vittime, devastò le sale e i depositi della Biblioteca Nazionale Centrale. La grande fotografia e le riproduzioni esposte provengono da un album conservato in Vaticana e restituiscono la portata del disastro.

Lasciata la sala blu, si entra in uno spazio che raccoglie manoscritti, libri a stampa, incisioni e oggetti delle collezioni vaticane, a raccontare il legame antico tra l’acqua e il sapere.

Al centro sono esposti due esemplari dell’Aquatilium animalium historiae di Ippolito Salviani, trattato sui pesci ricco di incisioni e studi sulla vita marina. Finito di stampare a Roma nel 1557, per iniziativa e a spese della stessa Biblioteca Vaticana, a quasi 470 anni dalla pubblicazione è il cuore simbolico della mostra.

L’altra metà della sala è dedicata al tipografo e artista americano Bill Moran e ai suoi LetterFish. Osservando da vicino le creature marine delle 14 stampe originali esposte, si scopre che sono composte da lettere, numeri e simboli tipografici: un modo per unire passato e presente.

Il terzo protagonista è lo chef Fulvio Pierangelini, che intreccia acqua, cucina e memoria. Sei racconti gastronomici inediti mettono al centro il valore culturale del cibo, delle risorse naturali e della materia prima, e allargano lo sguardo della mostra.

La sezione successiva apre una finestra sul lavoro del Laboratorio di Restauro della Biblioteca Vaticana. Le alluvioni possono danneggiare in modo irreparabile manoscritti e libri antichi, ma l’acqua è anche uno strumento essenziale per la conservazione della pergamena.

Il percorso si chiude con Undae, la seconda installazione di JR, nella suggestiva Sala Barberini. Un’altra onda in bianco e nero è proiettata su uno schermo, ma questa volta non è una minaccia: è uno spazio di contemplazione. L’acqua è rimasta la stessa per tutta la mostra. È cambiato solo il nostro sguardo.

La visita è solo su prenotazione, da effettuare almeno 48 ore prima, e i biglietti si acquistano su ticket.it. Il sabato si svolgono le visite ordinarie con audioguida in italiano e inglese, a fasce orarie. Il venerdì, dalle 18 alle 20, ci sono le visite speciali: un tour serale privato guidato dal personale della Biblioteca. Calcolate circa un’ora e non perdetevi l’ascensore per il quarto piano, dove si visita il Salone Sistino, uno spazio raramente aperto al pubblico.