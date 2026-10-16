Rome Art Week 2026

Dopo il successo degli scorsi anni, anche quest’anno la città di Roma ospita una nuova edizione di “RAW – Rome Art Week“, la settimana della Capitale dedicata all’arte contemporanea. Dal 19 al 25 ottobre 2026 RAW animerà la capitale con un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, visite guidate gratuite ed eventi.

L’edizione 2026 conta oltre 900 partecipanti, 676 artisti, 71 curatori e oltre 450 eventi.

Rome Art Week si svolge in centinaia di spazi espositivi e open studio di artisti, con progetti culturali completamente gratuiti organizzati appositamente per la manifestazione. Un appuntamento annuale ormai caro ai romani e non solo, che coinvolge tutta la città, dal centro alla periferia. Partecipano Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti, proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie.

Da non perdere anche i Tour, percorsi tematici ideati e condotti direttamente dai partecipanti a Rome Art Week prenotabili dal sito ufficiale dell’evento.

Per scoprire il calendario completo degli appuntamenti clicca qui: romeartweek.com/it/eventi/

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Scopri le gallerie d’arte contemporanea di Roma

La settimana si apre lunedì 19 ottobre, dalle 18 alle 21, all’Auditorium Albergotti (via Francesco Albergotti) con 85 secondi, il progetto performativo collettivo curato da Roberta Melasecca che inaugura l’edizione. L’ingresso è libero.

Il circuito di RAW rappresenta una vera e propria novità nel settore dell’arte contemporanea romana e nazionale: un evento diffuso e “orizzontale”, un sofisticato network per l’arte contemporanea che ha l’obiettivo di costruire una rete tra tutti gli operatori del settore e il pubblico. Protagonisti musei, gallerie, spazi espositivi, curatori, artisti, associazioni, fondazioni e tutti gli stakeholders dell’arte contemporanea romana, uniti in una manifestazione gratuita e democratica con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte a più livelli e promuovere un nuovo turismo nella Capitale legato al contemporaneo.

Gli artisti organizzano open studio per accogliere appassionati, collezionisti e professionisti nel proprio spazio di lavoro e aprire nuove prospettive di conoscenza della loro ricerca artistica.

I curatori presentano la propria ricerca attraverso progetti espositivi ed eventi culturali in diversi spazi della città.

I collettivi, promossi per incoraggiare gli artisti ad unirsi tra loro, favoriscono una possibile creazione di nuove ed emergenti correnti artistiche contemporanee.

Le guide non-ufficiali dell’evento saranno critici, curatori, intellettuali ed artisti attivi a Roma, che forniranno la propria selezione dei partecipanti e degli eventi, indirizzando così il visitatore nella scelta.