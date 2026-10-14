Rome’s Live Music Concerts in November

Best Concerts in Rome in November 2026

In November, Rome is all about the rich program of the Rome Jazz Festival, but not only that. There’s also plenty of anticipation for Italian and international artists such as Francesco De Gregori, Malika Ayane, Brunori Sas and Francesca Michielin. Check out the list of the best concerts in Rome in November 2026 below.

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Paolo Fresu

November 1

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Tickets: €40

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INSPIRATION
The Roma Jazz Festival programme

Francesco De Gregori

November 1, 3-4, 6-8, 10-11, 13-15

Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)

Tickets: from €88

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Malika Ayane

November 3

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Tickets: from €39

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Steve Coleman (Roma Jazz Festival)

November 5

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Tickets: €35

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INSPIRATION
Discover the Romaeuropa Festival programme

Le Vibrazioni

November 5

Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)

Tickets: €40.25

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INSPIRATION
The best events in November in Rome

Bob Dylan

November 5

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Tickets: SOLD OUT

Brunori Sas

November 6-7

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Tickets: from €39

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Hans Zimmer by Ensemble Symphony Orchestra

November 16

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Tickets: from €30

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Steve Hackett

November 17

Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)

Tickets: €46

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Jason Miles (Roma Jazz Festival)

November 24

Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)

Tickets: €35

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Ditonellapiaga

November 27

Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)

Tickets: €29

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Shiva

November 27

Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)

Tickets: €57.50

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Francesca Michielin

November 28

Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)

Tickets: from €39

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Belle and Sebastian

November 29

Orion (Viale J.F. Kennedy, 52, Ciampino)

Tickets: €40.25

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