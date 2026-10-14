Rome’s Live Music Concerts in November

Best Concerts in Rome in November 2026
In November, Rome is all about the rich program of the Rome Jazz Festival, but not only that. There’s also plenty of anticipation for Italian and international artists such as Francesco De Gregori, Malika Ayane, Brunori Sas and Francesca Michielin. Check out the list of the best concerts in Rome in November 2026 below.
Paolo Fresu
November 1
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Tickets: €40
INSPIRATION
The Roma Jazz Festival programme
Francesco De Gregori
November 1, 3-4, 6-8, 10-11, 13-15
Teatro Sala Umberto (Via della Mercede, 50)
Tickets: from €88
Malika Ayane
November 3
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Tickets: from €39
Steve Coleman (Roma Jazz Festival)
November 5
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Tickets: €35
INSPIRATION
Discover the Romaeuropa Festival programme
Le Vibrazioni
November 5
Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2)
Tickets: €40.25
INSPIRATION
The best events in November in Rome
Bob Dylan
November 5
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Tickets: SOLD OUT
Brunori Sas
November 6-7
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Tickets: from €39
Hans Zimmer by Ensemble Symphony Orchestra
November 16
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Tickets: from €30
Steve Hackett
November 17
Teatro Brancaccio (Via Merulana, 244)
Tickets: €46
Jason Miles (Roma Jazz Festival)
November 24
Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin, 30)
Tickets: €35
Ditonellapiaga
November 27
Atlantico (Viale dell’Oceano Atlantico, 271/d)
Tickets: €29
Shiva
November 27
Palazzo dello Sport (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1)
Tickets: €57.50
Francesca Michielin
November 28
Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4)
Tickets: from €39
Belle and Sebastian
November 29
Orion (Viale J.F. Kennedy, 52, Ciampino)
Tickets: €40.25